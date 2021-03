Luis Fabiano deixa o hospital após contrair a Covid-19: ‘Batalha vencida’

O ídolo do São Paulo classificou o período em que ficou contaminado como ‘duas semanas muito difíceis’, agradeceu o trabalho da equipe médica e o apoio de seus seguidores

Reprodução/Twitter Luis Fabiano deixou o hospital após contrair a Covid-19



Luis Fabiano usou as suas redes sociais na tarde desta quinta-feira, 25, para informar que recebeu alta médica e que está livre do novo coronavírus. Internado em um hospital na capital paulista, o ídolo do São Paulo sentiu sintomas fortes da Covid-19 e tratou o período em que ficou contaminado como uma das batalhas mais difíceis que já enfrentou. “Batalha vencida! E essa foi uma das mais duras que já encarei. Quando se tem saúde você corre atrás dos objetivos por mais difíceis que eles sejam. Mas quando algo afeta a sua saúde e você perde o controle das coisas a luta é bem mais complicada”, escreveu o Fabuloso, de 40 anos, em sua conta no Twitter.

“Graças a Deus, minha família, amigos e a essa equipe fantástica estou livre da Covid-19 depois de duas semanas muito difíceis. Quero fazer um agradecimento especial aos doutores Fábio e Gustavo (infectologista), além dessa excelente equipe que esteve a frente do meu tratamento. Agradeço a vocês mais uma vez pelas ótimas vibrações que me passaram nas últimas horas. Tenho certeza que isso acelerou ainda mais a minha recuperação! Levem a sério esse vírus, pois ele é traiçoeiro. Cuidem-se e cuidem dos seus familiares!”, completou.

Luis Fabiano está sem clube desde 2017, quando teve rápida passagem pelo Vasco. Apesar do longo período de inatividade, o centroavante ainda não anunciou aposentadoria. Revelado pela Ponte Preta, o atacante é um dos maiores artilheiros da história do São Paulo e possui passagens de sucesso por Porto e Sevilla. Pela seleção brasileira, ele representou a “Canarinho” na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, participando do time que caiu nas quartas de final diante da Holanda.