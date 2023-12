Presidente eleito do Corinthians promete patrocínio de peso e ‘camisa de R$ 200 milhões’

Augusto Melo voltou a destacar a necessidade de reformular elenco e explicou saída de Renato Augusto

Reprodução/ Jovem Pan Esportes Augusto Melo quer renovar elenco do Corinthians



As declarações de Augusto Melo, presidente eleito do Corinthians, tem causado um alvoroço entre os torcedores do clube paulista. Durante sua participação no programa “Apito Final”, da TV Bandeirantes, o mandatário prometeu um novo patrocinador master que investiria R$ 200 milhões no clube. Augusto afirmou que o patrocínio está quase certo. Ele também mencionou que a camisa do Corinthians vai “explodir” com esse novo investimento. “Estamos com um marketing agressivo no mercado. Devemos lançar em breve um grande patrocínio, já está quase tudo certo. Nossa camisa vai explodir e vai para mais de R$ 200 milhões”, revelou o presidente eleito do Corinthians. “Vamos mostrar credibilidade. Já tem mais três grandes empresas que querem investir, vamos estar sentando agora e revendo contratos”. Outro ponto abordado durante a entrevista foi a reformulação do elenco do Timão. Um nome que tem sido especulado é o de Gabigol, do Flamengo. Augusto não confirmou o interesse, mas elogiou o jogador e disse que ele tem a cara do Corinthians. O presidente eleito destacou a importância de trazer jogadores com personalidade forte e que possam resgatar a identidade do clube. ” Não posso falar isso, na transição não foi cogitado o nome do Gabigol. Mas é um grande atleta, grande jogador que interessaria a qualquer clube grande. Ele tem a cara do Corinthians, também precisa de novos ares, como esses outros atletas que deixaram o Corinthians, vai fazer bem para eles ir para novos clubes, respirar novos ares. Como também o Gabigol, que está lá, não vem numa fase boa, quem sabe o Corinthians seria uma boa para ele”.

Na última sexta-feira, 8, foi confirmada as saídas de Gil, Renato Augusto, Giuliano e Cantillo. Segundo Augusto, a decisão foi tomada após comum acordo. “Corinthians precisa passar por uma reformulação, um time mais jovial, porque hoje o futebol, na parte tática e física, pesa muito. Não só o alto salário, mas também para ter um time mais jovem, mais aguerrido. De comum acordo entre a diretoria, decidimos por não renovar. A gente precisa reformular o Corinthians”, explicou. A saída de Renato Augusto, que foi um dos grandes destaques da equipe nos últimos anos, foi bastante repercutida. O meia deve atuar pelo Fluminense em 2024. O mandatário elogiou o jogador, mas voltou a pontuar que o objetivo é reformular a equipe. “O Renato ninguém discute que é um dos melhores meias, em forma. Mas é como eu falei. O Corinthians precisa de uma reformulação. E meu projeto é para três anos. Queremos um time para esse período. Na minha opinião, e em uma conversa boa com o Mano. Ele aderiu ao projeto e a gente”, finalizou. Augusto Melo a presidência do time em janeiro, para triênio 2024/2026.