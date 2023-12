São Paulo contrata o atacante Erick, destaque do Ceará na Série B

Jogador, que completou 26 anos neste domingo, assinou contrato até dezembro de 2026

Divulgação/São Paulo FC

O São Paulo anunciou oficialmente a contratação do atacante Erick como o primeiro reforço para a temporada de 2024. O jogador, que estava no Ceará e disputou a Série B, assinou um contrato com o clube paulista até 31 de dezembro de 2026. A notícia foi divulgada nas redes sociais do São Paulo. Em entrevista ao site do clube, Erick expressou sua felicidade com a oportunidade de estar no São Paulo. Ele afirmou que acredita que 2024 será um grande ano para o clube e que está motivado para disputar a Libertadores pelo time. O atacante também mandou um recado para a torcida, demonstrando confiança nos objetivos do clube. “Tenho certeza que 2024 será um grande ano e o clube conquistará os objetivos. Estou motivado com a chance de disputar a Libertadores pelo São Paulo”, disse o atleta, que completou 26 anos neste domingo.

O presidente do São Paulo, Júlio Casares, comemorou o sucesso da transferência e destacou as qualidades do jogador. Segundo Casares, a contratação de Erick era um desejo antigo da diretoria, que já vinha monitorando o atleta havia muito tempo. O dirigente ressaltou a versatilidade do jogador e afirmou que ele será uma boa opção técnica para o time. “É um jogador que trará muitas alegrias para o nosso torcedor. Ele é versátil, será uma boa opção tecnicamente e tenho certeza de que performará bem”, declarou o presidente.

Nascido no Recife, Erick começou na base do Santos e depois retornou a Pernambuco para jogar no Náutico. Emprestado ao Cruzeiro antes de estrear profissionalmente no Timbu, suas atuações renderam uma oportunidade no Braga, em Portugal. De volta ao Brasil, defendeu o Vitória antes de retornar a Portugal pelo Gil Vicente. Campeão estadual pelo Náutico em 2021, Erick se destacou como o terceiro jogador com mais dribles bem-sucedidos no mundo, segundo o Observatório do Futebol CIES, com 78% de acerto. Nos últimos anos, brilhou no Ceará, conquistando a Copa do Nordeste em 2023 como vice-artilheiro (cinco gols) e contribuindo com 18 gols e 13 assistências.

