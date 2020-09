Pressão da torcida faz Atlético-MG desistir de Thiago Neves

Jogador rescindiu com o Grêmio nesta segunda-feira; torcida divulga nota considerando contratação ‘inaceitável’

LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Após rescisão com o Grêmio, Thiago Neves não deve ir para o Atlético-MG



O acerto entre Grêmio e Thiago Neves não deve se concretizar. Segundo o site mineiro Superesportes, após a repercussão negativa do negócio com a torcida por conta da história do atleta no rival Cruzeiro, a diretoria do Galo desistiu de trazer o jogador para o seu elenco.

Na noite desta segunda-feira, 15, o Grêmio comunicou que havia rescindido com o jogador. “O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa ter realizado acordo de rescisão consensual em contrato de trabalho do atleta Thiago Neves com o Clube. O Grêmio agradece aos serviços prestados em sua passagem pela instituição, desejando-lhe êxito e sorte na continuidade de sua vitoriosa carreira.”

A Galoucura, principal organizada do Atlético-MG, divulgou uma nota reprovando a contratação. “A gente é contra. É inadmissível a hipótese desse Thiago Neves, desse safado, vestir a camisa do Atlético. A gente entende que vários clubes têm rivalidade de jogador com outro. Às vezes o jogador veste até a camisa do rival, mas esse cara passou de todos os limites, desrespeitou a torcida do Galo. Esse pilantra não veste a camisa do Galo”, disse Josimar Júnior, presidente da organizada.

Nas redes sociais, os torcedores resgataram diversos vídeos de Thiago Neves enquanto jogador do Cruzeiro, xingando e tirando sarro dos rivais. A contratação do meia foi um pedido do técnico Jorge Sampaoli, que já conta com Cazares nos seus planos. O vínculo seria por produtividade, com salários mais baixos que os usualmente recebidos pelo jogador.