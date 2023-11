Primeiro rebaixado do Brasileirão, América-MG anuncia demissão do técnico Fabián Bustos

Coelho perdeu de 3 a 0 para o Coritiba nesta quarta-feira, 8, que deixa equipe sem chances de permanecer na elite do futebol brasileiro

O América-MG anunciou, na manhã desta quinta-feira, 9, a demissão do técnico Fabián Bustos. A saída ocorre um dia após a derrota por 3 a 0 para o Coritiba, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, 8, que resultou na queda do Coelho para a Série B. Foi o primeiro time a ter o rebaixamento confirmado nesta edição. O argentino comandou o Coelho em 18 partidas: foram duas vitórias, cinco empates e 11 derrotas no período. Ele deixa o o cargo com cerca de 20% de aproveitamento. Também deixou o clube o auxiliar Edgardo Adinolfi, o preparador físico Marcos Conenna, e o analista de desempenho Jonathan Adrián. Os profissionais chegaram ao América junto com o Fabián Bustos. Na próxima rodada, o Coelho será comandado pelo auxiliar permanente, Diogo Giacomin. A equipe enfrenta o Vasco, em São Januário, às 18h30, no domingo, 12.