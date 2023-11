Flamengo domina, vence Palmeiras e entra de vez na briga pelo título do Brasileirão

Melhor na partida desde o início, o Rubro-Negro construiu o resultado com gols de Pedro (dois) e De Arrascaeta

CLEVER FELIX/LDG NEWS/ESTADÃO CONTEÚDO Pedro marcou duas vezes na vitória do Flamengo contra o Palmeiras, no Maracanã



O Flamengo não tomou conhecimento do Palmeiras ao bater o rival por 3 a 0, na noite desta quarta-feira, 8, no Maracanã, em duelo realizado pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Melhor na partida desde o início, o Rubro-Negro construiu a vitória com gols do atacante Pedro (dois) e do meio-campista Giorgian De Arrascaeta. Com o resultado, os flamenguistas entram de vez na disputa pelo título nacional. Agora no quinto lugar, o time comandado pelo técnico Tite tem 56 pontos, três a menos em relação ao líder Botafogo – o Glorioso tem uma partida a menos (32 a 31). Já o Verdão, também com 59 pontos, está no segundo lugar, mas já disputou 33 partidas. O próximo compromisso do Flamengo acontece neste sábado, 11, contra o Fluminense, novamente no Maraca. No mesmo dia, os palmeirenses recebem o Internacional, no Allianz Parque.

Domínio do começo ao fim

O Flamengo controlou as ações desde o início e fez Weverton, do Palmeiras, trabalhar bastante. Após defender chutes de Everton Cebolinha, o goleiro não conseguiu parar Pedro. O centroavante recebeu um passe espetacular de Pulgar e, com calma, encobriu o arqueiro com tranquilidade, aos 17 minutos. Cerca de dez minutos depois, Cebolinha cruzou na medida para Arrascaeta ampliar. À vontade no jogo, o Rubro-Negro criou chances para ampliar, mas pecou no momento final. Na volta do intervalo, a situação ficou ainda mais favorável para os mandantes aos dois minutos. Ao tentar parar um contra-ataque flamenguista, Gustavo Gómez agarrou o pescoço de Arrascaeta e recebeu o cartão vermelho. Com vantagem numérica, o Fla teve ainda mais tranquilidade para trocar passes e chegar ao terceiro. Foi justamente assim que o terceiro aconteceu. Em linda trama, Ayrton Lucas cruzou para Gerson, que ajeitou para Pedro escorar. Em clima de festa, os torcedores ainda gritaram “olé” e pediram “mais um” nos minutos finais.