Promessa dos EUA, Sophia Smith diz que se inspirou em Marta: ‘Não existe ninguém como ela’

Atacante de 22 anos é aposta das norte-americanas para conquistar o hepta no Mundial da Austrália

Ron Jenkins / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Sophia Smith, de 22 anos, é a nova estrela do futebol feminino dos EUA



Os Estados Unidos são o país a ser batido na Copa do Mundo feminina. Mesmo passando por uma reformulação no elenco, as tetracampeãs sempre são favoritas ao título e uma das esperanças para o penta está em Sophia Smith. A jovem atacante do Portland Thorns, de 22 anos, vai para a sua primeira Copa e disse em entrevista ao site ‘USA Today’ que se inspira na brasileira Marta para jogar futebol. “[Marta] foi a jogadora da qual tentei replicar o futebol. Acho que não existe ninguém como ela. (…) Quando ela pega a bola, você sempre fica se perguntando, o que ela vai fazer desta vez? Eu quero ser assim”, declarou. Aos 37 anos, Marta estará com o Brasil na Austrália. Ela é a maior artilheira de Copas (entre homens e mulheres) com 17 gols marcados. Sophia enfrenta a camisa 10 do Orlando Pride na NWSL (Liga de futebol feminino nos EUA). O engraçado é que até os 14 anos Sophia jogava basquete, por influência do pai, e decidir migrar para outra modalidade na adolescência. Smith foi a número 1 geral do Draft de 2020 da NWSL, sendo a primeira adolescente convocada na história da liga. Em 2022 ela marcou 15 gols em 22 jogos e foi eleita a melhor jogadora de futebol feminino dos EUA. Nesta temporada, briga pela artilharia do torneio com a brasileira Adriana (7 contra 8).