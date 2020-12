PSG diz que Neymar só voltará aos gramados em 2021

Craque sofreu uma entrada dura do volante Thiago Mendes, do Lyon, durante a derrota do time parisiense por 1 a 0 no último fim de semana

Julien de Rosa/EFE Craque deverá retornar aos gramados no dia 6 de janeiro.



O Paris Saint-Germain anunciou neste sábado, 19, que o atacante Neymar, que sofreu uma torção no tornozelo esquerdo no último domingo, 13, ficará fora dos dois últimos jogos da equipe em 2020 e voltará aos gramados apenas no ano que vem. Em um comunicado, o PSG informou que o camisa 10 vem passando por tratamento no centro de treinamentos do clube e não poderá enfrentar o Lille, amanhã, nem o Strasbourg, na próxima quarta-feira. O retorno deverá acontecer em 6 de janeiro, contra o Saint-Étienne.

Neymar sofreu uma entrada dura do volante Thiago Mendes, do Lyon, durante a derrota do time parisiense por 1 a 0 no Parc des Princes, no último fim de semana, que deixou os comandados do técnico Thomas Tuchel em segundo lugar no Francês, com 31 pontos. O Lille lidera, com 32. Na Liga dos Campeões, o PSG passou aperto, mas garantiu a classificação e a primeira colocação do Grupo H, com 12 pontos. Na próxima fase, os franceses enfrentarão o Barcelona em confrontos marcados para os dias 16 de fevereiro e 10 de março de 2021.

*Com informações da EFE