Puskás? Jogador do Racing faz gol do meio de campo na estreia da Libertadores

Matías Rojas abriu o placar para os argentinos contra o Ñublense; Paolo Guerrero também marcou na vitória por 2 a 0

EFE/ Esteban Paredes Drake Matías Rojas marcou golaço em estreia e pode concorrer ao Puskás



A primeira rodada da Copa Libertadores da América 2023 está sendo emocionante. Nesta quarta-feira, 5, Matías Rojas, do Racing, fez o “gol que Pelé não fez” no jogo contra o Ñublense pelo Grupo A. Em lance de contra-ataque, o atacante viu o goleiro Pérez adiantado e chutou de antes do meio do campo, marcando um golaço para abrir o placar. Os poucos torcedores presentes no estádio de Concepción foram à loucura (assista abaixo). Lance pode até concorrer ao prêmio Puskás, entregue pela Fifa para o autor do gol mais bonito do ano. Paolo Guerrero, aquele ex-Corinthians e Flamengo, fez o segundo da equipe argentina aos nove minutos do segundo tempo e fechou o placar em 2 a 0. A vitória coloca o Racing empatado com o Aucas na liderança da chave, enquanto Flamengo vem em seguida e o Ñublense é o lanterna. Na próxima rodada, Racing e Aucas se enfrentam.