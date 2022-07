Quais foram as melhores médias de público do 1º turno do Brasileirão 2022? 

No geral, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) contabilizou uma média de 21.026 torcedores por partida

Alexandre Vidal / Flamengo Torcida do Flamengo é a maior do Brasil, de acordo com a pesquisa da Sport Track



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira, 27, a média de público do Campeonato Brasileiro 2022, que teve o seu primeiro turno encerrado no último final de semana, com a disputa da 19ª rodada. No geral, a entidade contabilizou uma média de 21.026 torcedores por partida, com o Flamengo liderando o ranking. Até o momento, o Rubro-Negro colocou 53.484 pessoas por jogo em casa, superando os principais rivais com larga vantagem. Na segunda posição aparece o Corinthians (38.152), seguido por Palmeiras (34.541), Atlético-MG (34.417) e São Paulo (31.416), que completa o top 5. O clube que tem menor apoio da torcida na Série A é o América-MG, com média de 2.935 por jogo.

Confira abaixo o ranking dos times com melhor média de público deste Brasileirão: