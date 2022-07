Santos empata com o Fortaleza na estreia de Lisca como técnico

Jogo no Castelão teve baixa qualidade técnica e muitos erros de passe

MICHAEL DOUGLAS/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Fortaleza e Santos empataram sem gols



O Santos empatou em 0 a 0 com o Fortaleza fora de casa na noite deste domingo, 24, em jogo da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o alvinegro praiano chega a 26 pontos e está na nona posição na tabela do Brasileirão – o Flamengo, último do G-6, tem 30; já o tricolor cearense termina o primeiro turno na lanterna do torneio, com apenas 15 pontos ganhos, cinco atrás do Cuiabá, o primeiro fora da zona de rebaixamento. A partida teve baixa qualidade técnica e muitos erros de passe. No primeiro tempo, o time da casa ficou mais com a bola e tentou atacar, mas levou pouco perigo ao gol defendido por João Paulo – a melhor foi em chute de Silvio Romero, defendida pelo goleiro santista. Na etapa final, o Fortaleza voltou a ficar mais com a bola, mas ofereceu o contra-ataque ao Santos. O Fortaleza tentou em chute de Thiago Galhardo que desviou na defesa e passou perto, enquanto o Santos desperdiçou boa chance graças a passe errado de Angelo num contragolpe. A seguir, os dois times enfrentarão o Fluminense: o Fortaleza pela ida das quartas da Copa do Brasil, na quinta, 28, e o Santos na segunda, 1º de agosto, pelo Brasileirão.