Quem é o maior artilheiro da seleção da Colômbia na história das copas do mundo?

A liderança do ranking em mundiais pertence a um meia que quebrou recordes na edição de 2014 e levou a Chuteira de Ouro do torneio.

Tim Nwachukwu / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP O detalhe mais impressionante dessa marca é que o camisa 10 anotou todos os tentos em uma única edição do torneio: a Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil.



James Rodríguez é o maior artilheiro da seleção da Colômbia na história das copas do mundo, com seis gols marcados. O detalhe mais impressionante dessa marca é que o camisa 10 anotou todos os tentos em uma única edição do torneio: a Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil. Esse desempenho espetacular não apenas garantiu o topo do ranking nacional de forma isolada, mas também rendeu ao jogador a Chuteira de Ouro da Fifa como o artilheiro máximo daquela competição.

O espetáculo de James Rodríguez nos gramados do Brasil em 2014

A trajetória que colocou James no topo absoluto da artilharia colombiana em mundiais aconteceu em apenas cinco partidas. Com 22 anos na época, o meia assumiu a responsabilidade de ser a referência técnica da equipe após o corte do atacante Radamel Falcao García, que se recuperava de uma grave lesão no joelho e ficou de fora do torneio.

Durante a fase de grupos, James marcou contra Grécia, Costa do Marfim e Japão. Nas oitavas de final, ele viveu o auge de sua carreira na seleção ao fazer os dois gols da vitória contra o Uruguai no Maracanã — o primeiro deles foi um golaço de voleio de fora da área, que acabou eleito o gol mais bonito do ano com o Prêmio Puskás. Sua conta no torneio foi encerrada nas quartas de final, quando balançou as redes cobrando pênalti na derrota por 2 a 1 para a seleção brasileira.

Ranking histórico de goleadores colombianos em mundiais

Atrás do grande astro de 2014, a lista de artilheiros da equipe sul-americana em Copas do Mundo conta com uma mistura curiosa de zagueiros com forte jogo aéreo e atacantes dos anos 1990. Veja o top 5 definitivo:

1. James Rodríguez (6 gols)

O líder isolado fez todos os seus gols na edição de 2014, conduzindo a Colômbia à melhor campanha de sua história em mundiais, quando o país terminou na quinta colocação geral.

2. Yerry Mina (3 gols)

O zagueiro de 1,95m de altura é uma surpresa estatística. Ele assumiu a vice-liderança do ranking após marcar três gols de cabeça na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. O mais marcante deles foi um gol dramático nos acréscimos contra a Inglaterra, nas oitavas de final, forçando a prorrogação.

3. Adolfo Valencia (2 gols)

Conhecido como “El Tren”, o rápido e forte atacante brilhou na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos. Ele balançou as redes contra a Romênia e na vitória contra a Suíça, mas os colombianos acabaram eliminados precocemente ainda na fase de grupos.

4. Jackson Martínez e Juan Fernando Quintero (2 gols)

A quarta posição é dividida por dois jogadores de características bem diferentes. O centroavante Jackson Martínez fez seus dois gols na goleada sobre o Japão no mundial de 2014. Já o meia Quintero tem uma marca de regularidade: anotou um gol na edição de 2014 e outro, em uma cobrança de falta genial por baixo da barreira, na Rússia, em 2018.

5. Radamel Falcao e Juan Cuadrado (1 gol)

Embora seja o maior artilheiro da história geral da Colômbia, somando todas as competições, Falcao García (36 gols totais) demorou para estrear em mundiais e marcou apenas uma vez, na vitória por 3 a 0 contra a Polônia, em 2018. O versátil Juan Cuadrado também tem um gol em mundiais na conta, feito de pênalti contra o Japão, em 2014.

O cenário das eliminatórias para 2026 e o recorde geral

Com o ciclo voltado para a Copa do Mundo de 2026 (que será disputada nos EUA, México e Canadá), o panorama dos recordes vive uma fase de consolidação. James Rodríguez segue sendo o dono da camisa 10 e continua em atividade, o que significa que ele próprio pode aumentar sua vantagem no topo do ranking dos mundiais, caso seja convocado e balance as redes no próximo torneio. Ao mesmo tempo, atacantes dinâmicos como Luis Díaz ganham cada vez mais protagonismo ofensivo para tentar colocar o nome na lista no futuro.

É fundamental, no entanto, separar a estatística das Copas da estatística geral. Quando somamos todas as partidas oficiais e amistosos da seleção (incluindo Eliminatórias e Copa América), Radamel Falcao García ostenta a coroa máxima com 36 tentos oficiais. James Rodríguez aparece como o vice-artilheiro histórico no quadro geral, tendo ultrapassado a barreira dos 30 gols totais nas recentes rodadas das eliminatórias.

O feito registrado por James há mais de uma década na América do Sul dificilmente será superado no curto prazo. Anotar seis gols em um único mundial transformou a então jovem promessa em um ídolo nacional imediato, cravando o nome do principal articulador da equipe para sempre na prateleira mais alta da história do futebol colombiano.