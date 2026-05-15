Costa do Marfim divulga lista de convocados para a Copa do Mundo 2026; confira

A estreia da seleção africana vai acontecer dia 14 de junho às 20h00, contra o Equador

Agência EFE Costa do Marfim vence Gana nos penaltis na final da Copa Africana de Nações de 2015



A Costa do Marfim publicou nesta sexta-feira (15) a lista dos 26 jogadores que vão defender a seleção na busca pela taça da Copa do Mundo 2026, comandada pelo francês Emerse Faé, que também tem nacionalidade costa-marfinense. Essa será a quarta participação do país no maior campeonato de futebol do mundo, após 2006, 2010 e 2014, nunca passando da fase de grupos.

Confira os convocados da Costa do Marfim para a Copa:

Goleiros

Yahia Fofana (Rizespor)

Mohamed Koné (Charleroi SC)

Alban Lafont (Panathinaikos)

Defensores

Guéla Doué (RC Strasbourg)

Emmanuel Agbadou (Beşiktaş)

Evan Ndicka (Roma)

Ousmane Diomande (Sporting CP)

Wilfried Singo (Galatasaray)

Odilon Kossounou (Atalanta)

Clément Akpa (AJ Auxerre)

Ghislain Konan (Gil Vicente)

Meio-campistas

Franck Kessie (Al-Ahli SC)

Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest)

Seko Fofana (FC Porto)

Christ Inao-Oulai (Trabzonspor)

Jean-Michaël Seri (NK Maribor)

Parfait Guiagon (Charleroi SC)

Atacantes

Amad Diallo (Manchester United)

Simon Adingra (AS Monaco)

Elye Wahi (OGC Nice)

Bazoumana Touré (Hoffenheim)

Yan Diomande (RB Leipzig)

Ange-Yoan Bonny (Inter de Milão)

Oumar Diakité (Cercle Bruges)

Evann Guessand (Crystal Palace)

Nicolas Pépé (Villarreal)

Além da Costa do Marfim, integram o grupo E da primeira fase da Copa do Mundo, Alemanha, Equador e Curaçao. A estreia da seleção africana na competição será no dia 14 de junho às 20h00 (de Brasília), diante do Equador, no Philadelphia Stadium na Pensilvânia, Estados Unidos.