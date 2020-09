Quem é Willian Nascimento, o jogador mais novo a ser patrocinado pela Nike

Atleta de apenas 10 anos joga no futsal do Flamengo; plano é que ele seja integrado ao futebol de campo quando completar 13 anos

Reprodução/Stadia Sports Willian é atleta do Flamengo, e o mais jovem a assinar contrato com a Nike em todo o mundo



O que faz uma criança de dez anos? Algumas brincam na rua, outras preferem o videogame, dentro de casa. Mas o menino Willian Nascimento, de apenas 10 anos, acabou transformando sua brincadeira de jogar futebol em coisa séria. Atleta das categorias de base do Flamengo, o garoto de Duque de Caxias, região da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, fechou acordo de patrocínio e material esportivo com a Nike, e se tornou o mais jovem em todo o mundo a ter uma parceria com a empresa. A carreira de Willian é curta, mas já carrega peculiaridades. Até 2019, ele defendia o Vasco, grande rival do Flamengo, e chegou a receber convite do Botafogo. Rubro-negro, acabou indo para o time do coração, que ofereceu um projeto para a família.

Na Gávea, treina com a equipe de futsal, já que não há equipe de campo para a faixa etária. Canhoto, o ala/pivô vai aos gramados uma vez por mês para ter as primeiras aulas de posicionamento tático até fazer 13 anos, primeira categoria rumo à promissora carreira profissional. O pequeno anunciou o contrato em sua conta no Instagram, e tal qual um jogador experiente, caprichou no discurso – e na pose: “Obrigado a todos colegas e amigos que dividem comigo essa magia incrível dentro das quatro linhas, sem vocês, isso não teria acontecido! Feliz por ser o mais jovem atleta a assinar com a Nike, obrigado por acreditarem no meu potencial e no meu sonho!!!”. Se o discurso é de adulto, o olhar continua de menino. Willian não economiza o sorriso ao compartilhar nas redes todo o material recebido pelo patrocinador.