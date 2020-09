Botafogo anuncia vaga de estágio após tuitar ‘Vamos, Flamengo’; clube nega relação

Procurado pela reportagem do site da Jovem Pan, o Botafogo informou que a vaga não tem relação com a gafe e ainda afirmou que o ‘assunto está sendo tratado internamente’

Reprodução/Twitter/Botafogo Botafogo tuitou "Vamos, Flamengo" em sua conta oficial



O Botafogo deixou seus torcedores felizes ao empatar com o Vasco em 0 a 0 e se classificar para as oitavas da Copa do Brasil, na noite da última quarta-feira, 23, em São Januário – no jogo de ida, o time venceu por 1 a 0. Apesar disso, parte da torcida ficou revoltada com uma gafe do Glorioso, que colocou a hashtag “VamosFlamengo” no Twitter durante o confronto entre alvinegros. Nas redes sociais, botafoguenses ficaram enfurecidos, enquanto os rivais tiraram onda com o erro cometido pela equipe de social media. Coincidentemente, o Botafogo anunciou, na tarde desta quinta-feira, uma vaga justamente para cuidar dessa área, o que agitou ainda mais os internautas.

“Buscamos: Profissional que tenha identificação com o Botafogo, proatividade, habilidade em propor e executar ações de marketing para o Programa de sócio-torcedor e de embaixadas do clube”, comunicou através do Linkedin. Nossos desafios para esta posição:Relacionamento com torcedores nas redes sociais e com coordenadores das “Estrelas”; Criação e execução de campanhas de engajamento e associação; Produção de conteúdo para site e redes sociais; Ativação e prospecção de parceiros eProdução de relatórios analíticos de redes sociais e e-mail marketing”, descreveu o comunicado.

Procurado pela reportagem do site da Jovem Pan, o Botafogo informou que a vaga não tem relação com a gafe cometida no jogo realizado pela Copa do Brasil. O clube carioca ainda afirmou que o “assunto está sendo tratado internamente”, sem precisar se o responsável pela mensagem “VamosFlamengo” será penalizado ou até mesmo demitido. Veja abaixo algumas reações da web com a mensagem do Glorioso.

Eu não falei nada ontem mas não posso deixar de problematizar isso mesmo com a classificação. O @Botafogo não vai comentar nada não do administrador da página postando VAMOS FLAMENGO? Eu espero descobrir quem é e espero que já esteja sem emprego quando isso acontecer. — Herminia Sá (@herminiasa) September 24, 2020

O perfil oficial do Botafogo escreveu vamos flamengo 🤔🤭 eu acho que tem um estagiário a mais na fila do desemprego — Claudemir 🇾🇪🤡 (@ClaudemirFVSPFC) September 24, 2020

Botafogo, vcs não vão pedir desculpas para a torcida depois de ter tuitado um “vamos Flamengo” ao final do 1º turno? O silêncio é mais ridículo. Todo mundo viu. Erraram feio e querem fingir que não aconteceu. — #FORALUXEMBURGO 😷💚🐷SEP (@jotapaxa) September 24, 2020

Caô que o social media do Botafogo mandou um vamos flamengo assim como quem não quer nada — Beatriz (@eubeazita) September 24, 2020

tô até agora rindo do vamos flamengo, estagiário do botafogo obrigada pelos mimos de vdd — clara (@urreaveng) September 24, 2020

E o estagiario do Botafogo que lançou um vamos Flamengo, boa — Caio de Castro (@_caiodecastro) September 24, 2020