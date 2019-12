Rafaella Santos, namorada de Gabigol e irmã de Neymar, se diverte no Catar com vitória do Flamengo

Reprodução/Instagram

Rafaella Santos, namorada de Gabigol, esteve no estádio Abdullah Bin Khalifa, em Doha, no Catar, para acompanhar a semifinal do Mundial de Clubes entre Flamengo e Al-Hilal — e viu de perto a vitória e classificação para a final do torneio.

Rafaella e Gabigol vivem um romance com muitas idas e vindas nos últimos anos. O casal assumiu novamente a relação nos últimos meses e desde então já foram vistos publicamente em diversas oportunidades.

O Rubro-Negro agora aguarda Liverpool ou Monterrey, que se enfrentam na próxima quarta-feira (18).