Rafinha detona vice-presidentes do Flamengo após fim de negociação: ‘Fazem por birra’

O lateral negou que o entrave para o seu retorno ao Rubro-Negro tenha sido o lado financeiro

André Fabiano/Estadão Conteúdo Rafinha deixou o Flamengo em agosto de 2020



O Flamengo desistiu de repatriar Rafinha, na última sexta-feira, alegando que o pedido salarial do lateral direito era incompatível com a realidade do clube. No último domingo, 21, no entanto, o jogador de 35 anos concedeu uma entrevista à “TV Bandeirantes”, onde negou a tese apresentada pelo Rubro-Negro. Irritado, o atleta detonou os vice-presidentes Bruno Spindel e Marcos Braz, afirmando que a dupla não o quis de volta devido à sua saída do time em 2020, após a conquista da Copa Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro na temporada anterior – na ocasião, o ala aceitou uma proposta do Olympiacos, da Grécia.

“Quando as pessoas gostam muito, fazem por marra, birra, sentimento porque estão tristes porque saí ano passado. Coisa que todo mundo está falando de financeira, não tem nada a ver. Algumas pessoas da Gávea, do financeiro, alguns vice-presidentes estão zangados por que saí. Saí porque quis, não estou chorando por nada”, disparou Rafinha, dizendo que tinha uma proposta melhor.

