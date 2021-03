Vampeta revela o time de infância de Denílson, Marcos, Marcelinho e outros ex-jogadores; confira

O comentarista do Grupo Jovem Pan também ‘entregou’ Edílson, Luizão, Luís Fabiano, Raí, Rogério Ceni, Robinho, Amaral, Dida e Rivaldo; assista

Você sabe para qual time o seu ídolo torcia quando era criança? Não? Bom, nesta edição do programa “Pergunte ao Vampeta”, do Grupo Jovem Pan, o pentacampeão do mundo com a seleção brasileira foi questionado sobre qual era o clube de infância de alguns ex-jogadores. Como de costume, o Velho Vamp não ficou em cima do muro e “entregou” alguns de seu ex-colegas, como Marcelinho Carioca, Denílson, Marcos, Amaral e tantos outros. Alguns, de fato, construíram carreira em seu time do coração, já outros se consagraram em rivais. Assista ao vídeo abaixo.

“Marcelinho Carioca é Corinthians e Flamengo. Edílson e Luizão também eram flamenguistas. Marcos é Palmeiras, mesmo. Amaral era são-paulino. O Denílson fica em cima do muro com São Paulo e Palmeiras, mas, era corintiano quando criança. Luís Fabiano torcia para Ponte Preta e São Paulo. Rogério Ceni e Raí, claro, também São Paulo. Robinho é Santos. Dida era Vitória. Rivaldo era Santa Cruz”, contou o profissional da Jovem Pan. “Vampeta? Sou Corinthians e Vitória, mas antes era São Paulo e Flamengo”, brincou.

Veja o programa completo abaixo: