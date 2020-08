Rafinha, do Flamengo, pode estar de malas prontas para o Olympiakos

Rubro-Negro convocou uma entrevista coletiva para esclarecer o caso nesta sexta-feira

André Fabiano/Estadão Conteúdo Rafinha, de 34 anos, tem contrato com o Flamengo até o meio de 2021



Rafinha pode estar perto de deixar o Flamengo. O lateral de 34 anos recebeu proposta do Olympiakos, da Grécia, e está decidido a partir para a Europa. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Fla, convocou entrevista coletiva para a tarde desta sexta-feira para tratar do assunto.

Segundo informações do GE, a proposta é tratada como irrecusável, e envolve um salário três vezes superior ao atual, além de luvas. O Rubro-Negro teria tentado negociar, mas o jogador manifestou o desejo de se transferir para o clube europeu. O contrato do lateral com o clube carioca possui uma cláusula que garante a saída gratuita para o exterior – ou seja, o contrato pode ser rescindido a qualquer momento.

Se a transferência se concretizar, o Flamengo herdará um problema na posição, já que a única peça de reposição não agradou o novo técnico Domènec Torrent. A aposta é que Matheuzinho, do sub-20, suba para o elenco principal. No Flamengo desde junho de 2019, Rafinha conquistou a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Carioca, a Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil.