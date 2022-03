Ramon Menezes convoca seleção brasileira sub-20 para amistosos; confira a lista 

Visando o período de preparação e disputa de amistosos em Salvador, entre os dias 21 e 29 de março, o técnico chamou 23 jogadores, sendo que todos atuam no futebol nacional.

Reprodução/CBF TV Ramon Menezes convocou a seleção brasileira sub-20 pela primeira vez



Anunciado como novo treinador da seleção brasileira sub-20, Ramon Menezes fez a sua primeira convocação na tarde desta terça-feira, 8. Visando o período de preparação e disputa de amistosos em Salvador, entre os dias 21 e 29 de março, o técnico chamou 23 jogadores, sendo que todos atuam no futebol nacional. O Brasil encara a equipe do Canaã Esporte Clube, no dia 23 deste mês. Três dias depois, o adversário será o Bahia. Encerrando o período em território baiano, o técnico reencontra o time no qual é ídolo e marcou história como atleta, o Vitória.

Confira a lista de convocados:

Goleiros:

Mycael – Athletico Paranaense

Kaique – Palmeiras

Kauã – Flamengo

Laterais:

Lucas Kawan – Grêmio

André Dhominique – Bahia

Patryck – São Paulo

Cuiabano – Grêmio

Zagueiros:

Lucas Belezi – Corinthians

Weverton – Cruzeiro

Robert – Corinthians

Rômulo – Atlético Mineiro

Meio-campistas:

Juninho – Athletico Paranaense

Andrey – Vasco da Gama

Marlon Gomes – Vasco da Gama

Jader – Athletico Paranaense

Weslley Patati – Santos

Matheus França – Flamengo

Atacantes:

Werton – Flamengo

Sávio – Atlético Mineiro

Marcos Leonardo – Santos

Matheus Nascimento – Botafogo

Matheus Martins – Fluminense

Giovani – Palmeiras