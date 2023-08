Ramón Menezes convoca seleção olímpica e também corta jogador por suspeita de envolvimento em aposta

Brasil enfrentará duas vezes o sub-23 do Marrocos, em confrontos marcados para 7 e 11 de setembro, na cidade de Fes

Rafael Ribeiro/CBF Ramón Menezes é o técnico da seleção brasileira olímpica



O técnico Ramón Menezes, da seleção brasileira olímpica, convocou os 23 convocados para a próxima Data Fifa. O Brasil enfrentará duas vezes o sub-23 do Marrocos, em confrontos marcados para 7 e 11 de setembro, na cidade de Fes, no país africano – os duelos servem de preparação para o Pan-Americano, em outubro, e o Pré-Olímpico, em janeiro. Na lista divulgada nesta sexta-feira, 18, alguns nomes conhecidos foram lembrados pelo treinador, como o goleiro Matheus Cunha (Flamengo), o lateral esquerdo Welington (São Paulo) e os atacantes Marcos Leonardo (Santos) e Vitor Roque (Athletico-PR). Um jogador, entretanto, precisou ser cortado da relação. Investigado por suspeita de envolvimento em aposta, o atacante Luiz Henrique, atualmente no Real Betis e ex-Fluminense, precisou ser retirado da lista de última hora.

“O Diniz foi muito feliz na resposta que deu aqui (sobre o corte de Paquetá). Eu também vou usar a verdade. O Luiz Henrique era um atleta convocado. Vamos aguardar e ver. Nas próximas horas, estou passando para vocês um outro nome”, disse Ramon. A investigação sobre Luiz Henrique tem relação com a de Lucas Paquetá, que já havia sido cortado da lista de Fernando Diniz mais cedo. Segundo o site “GE.com”, muitas apostas casadas foram feitas no dia 12 de março e só seriam recompensadas se tanto o atacante do Betis quanto o meia do West Ham recebessem amarelos em seus respectivos jogos – os dois, de fato, foram advertidos. Desta forma, eles devem prestar esclarecimentos nos próximos dias.

Veja os convocados abaixo: