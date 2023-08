Fernando Diniz convoca seleção brasileira para jogos das Eliminatórias para Copa do Mundo; confira

Brasil enfrenta a Bolívia em 8 de setembro, no Mangueirão, em Belém; duelo contra o Peru será em Lima, no dia 12

Reprodução/CBF TV Fernando Diniz durante entrevista coletiva na sede da CBF



A primeira convocação de Fernando Diniz como técnico da seleção brasileira ocorreu nesta sexta-feira, 18, na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro. O treinador fará sua estreia à frente do Brasil nas duas rodadas iniciais das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. A Canarinho enfrenta a Bolívia no dia 8 de setembro, no Mangueirão, em Belém, no Pará. Quatro dias depois, o duelo será diante do Peru, em Lima. Entre os atletas que atuam no futebol brasileiro, Diniz chamou Raphael Veiga (Palmeiras) e Bento (Athletico-PR), além de Nino e André (ambos do Fluminense). Quem também volta é o atacante Neymar, agora no Al-Hilal, e fora dos gramados há cinco meses por causa de uma cirurgia no tornozelo. Como o próximo Mundial terá 48 seleções, os seis melhores classificados das Eliminatórias da América do Sul vão ao torneio que será sediado por Estados Unidos, México e Canadá. O sétimo ainda disputará uma repescagem.

Convocados do Brasil para as Eliminatórias Sul-Americanas

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Bento (Athletico-PR).

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Caio Henrique (Monaco) e Renan Lodi (Olympique Marseille).

Zagueiros: Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Ibañez (Al-Ahli) e Nino (Fluminense).

Meias: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), André (Fluminense), Joelinton (Newcastle) e Raphael Veiga (Palmeiras).

Atacantes: Antony (Manchester United), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), Neymar (Al-Hilal), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Vinícius Junior (Real Madrid).