Ranking da Fifa: França entra no top 3 após título; Brasil segue atrás da Bélgica 

Na lista das dez melhores seleções, quem também subiu no ranking foi a Itália, nova quarta colocada na classificação geral

EFE/EPA/Massimo Rana A França venceu a Bélgica por 3 a 2 na semifinal da Liga das Nações



A Fifa divulgou nesta quinta-feira, 21, a atualização de seu ranking após os jogos das Eliminatórias para Copa do Mundo de outubro, além das finais da Liga das Nações da Uefa. A grande novidade na lista é a França, que pulou para a terceira posição com a conquista do título europeu. A seleção brasileira, que segue invicta nas classificatórias sul-americanas, permanece na segunda posição, atrás somente da Bélgica. Os “Diabos Vermelhos”, como são conhecidos os belgas, continuaram na liderança, mesmo sendo derrotados por franceses e italianos – o time de Roberto Martínez acabou na quarta posição da “Nations League”.

Na lista das dez melhores seleções, quem também subiu no ranking foi a Itália, nova quarta colocada na classificação geral. A Inglaterra, por sua vez, perdeu duas posições, ficando no quinto lugar. Em seguida, vem a Argentina, que ampliou sua invencibilidade de dois anos com bons resultados na última data Fifa. Já a Espanha, que também saiu fortalecida após o vice na Liga das Nações, pulou para a sétima posição. Portugal, México e Dinamarca completam o top 10 neste momento. A Alemanha, já garantida na próxima Copa do Mundo, subiu duas posições, mas ainda é a 12ª.

A Fifa levou em consideração 160 jogos internacionais nessa última atualização e planeja divulgar a nova versão no dia 25 de novembro. Vale lembrar que os sete melhores colocados do ranking serão cabeças-de-chave da Copa do Mundo de 2022 . Além deles, o Catar, anfitrião do torneio, também ocupará tal posto. Para estabelecer o ranking, a entidade máxima do futebol mantém o critério do algoritmo, considerando várias situações, como resultado do jogo, número de gols e tipo de partida. Amistosos realizados fora da data Fifa, por exemplo, equivalem a pontuação mínima de cinco pontos. Já uma vitória em um confronto válido a partir das quartas de final de uma Copa do Mundo chega a somar 60 pontos.

Ranking da Fifa:

1 -Bélgica – 1832.33 pontos

2- Brasil – 1820.36

3- França – 1779.24

4- Itália – 1750.52

5- Inglaterra – 1750.16

6- Argentina – 1738.79

7- Espanha – 1687.66

8- Portugal – 1681.73

9- México – 1672.92

10- Dinamarca – 1668.98