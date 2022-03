RB Bragantino faz 1 a 0 no Santo André e avança para semifinal do Paulistão

Artur marcou o único gol da partida no Nabizão; Massa Bruta espera vencedor de Palmeiras e Ituano

EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Artur marcou o único gol da partida no Nabizão, em Bragança Paulista



Depois do São Paulo conquistar a vaga para a semifinal do Campeonato Paulista, nesta quarta-feira, 23, foi a vez do RB Bragantino carimbar sua passagem. A equipe de Maurício Barbieri venceu o Santo André por 1 a 0, no Nabizão, e espera o vencedor do confronto entre Palmeiras e Ituano. O jogo não foi muito movimentado. O primeiro tempo teve o Massa Bruta tendo mais posse de bola, mas com dificuldades de finalização. Já o Santo André mal assustou o goleiro Cleiton. Somente aos 40 minutos, Artur chutou de longe e abriu o placar para os donos da casa. No segundo tempo, o Ramalhão continuou tendo dificuldades de criação e não conseguiu balançar as redes. O RB Bragantino também não criou, o jogo ficou sonolento e terminou em 1 a 0.