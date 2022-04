RB Bragantino oficializa contratação de jogadores de Palmeiras e Flamengo; veja detalhes 

Ambos chegam ao clube de Bragança Paulista por empréstimo até o final da temporada

LEONARDO SGUACABIA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO O treinador Maurício Barbieri, do RB Bragantino, ganhou reforços para o restante da temporada 2022



Especializado em contratar jovens de gigantes do país, o RB Bragantino mostrou atenção ao mercado da bola para fechar com novos reforços. Na tarde desta sexta-feira, 8, o Massa Bruta anunciou as chegadas do zagueiro Renan, do Palmeiras, e do lateral-esquerdo Ramon, do Flamengo. Ambos chegam ao clube de Bragança Paulista por empréstimo até o final de 2022. Assim a dupla deverá ser utilizada por Maurício Barbiere nas disputas do Campeonato Brasileiro, da Libertadores da América e da Copa do Brasil.

Cria da base do Palmeiras, Renan ganhou destaque na temporada passada, quando Abel Ferreira o escalava como zagueiro do lado esquerdo no esquema com três defensores. O jovem, entretanto, perdeu espaço no time alviverde com a mudança na formação e sua queda de produção. Com apenas 19 anos, no entanto, ele é visto pela diretoria do Verdão como uma joia a ser lapidada. Ramon, por sua vez, nunca conseguiu tomar definitivamente a posição de Filipe Luís. Para piorar, o atleta de 21 anos protagonizou um trágico acidente no final do ano passado, quando atropelou e matou um acidente no Rio de Janeiro.