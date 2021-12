Ramon, jogador do Flamengo, atropela e mata ciclista no Rio de Janeiro

Jonatas Santos, de 30 anos, era entregador de aplicativo e estava trafegando Barra da Tijuca; polícia afirma que jogador já prestou depoimento e não apresentava sinais de embriaguez

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 01/12/2021 Ramon prestou socorro e chamou o Corpo de Bombeiros logo após o acidente



O lateral-esquerdo do Flamengo, Ramon, atropelou um ciclista na noite deste sábado, 4, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O jogador prestou socorro e chamou o Corpo de Bombeiros. O ciclista de 30 anos foi atendido no local, mas acabou morrendo a caminho do hospital. O caso é investigado pela 16ª DP (Barra da Tijuca). Segundo a Polícia Civil, Ramon prestou depoimento na delegacia e não apresentava sinais de embriaguez. A vítima, Jonatas Santos, era entregador de aplicativo e estava trafegando pela Avenida das Américas, uma das principais vias expressas da Barra, quando foi atingindo. Informações preliminares dão conta de que a bicicleta teria entrado na frente do veículo que Ramon dirigia. O motorista estava acompanhando de uma mulher. A Polícia Civil do Rio de Janeiro está analisando imagens da Companhia de Engenharia de Tráfego para tentar entender a dinâmica do acidente fatal.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga