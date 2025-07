Renato Gaúcho aponta ‘laço familiar’ no elenco como ponto forte do Fluminense no Mundial de Clubes

Segundo o treinador, a proximidade do grupo vem trazendo benefícios: ‘Neste tempo em que estamos juntos, nós evoluímos não só na parte técnica e tática, mas também nos relacionamentos’

MARCELO GONÇALVES/FLUMINENSE F.C. Treinador gaúcho comentou como pretende mandar a campo a equipe carioca



Com a cabeça já no confronto desta sexta-feira (4) contra o Al-Hilal, pelas quartas de final do Mundial de Clubes, o técnico Renato Gaúcho disse que muito do sucesso do Fluminense no torneio organizado pela Fifa se deve ao “laço familiar” que foi criado entre os jogadores neste período em que o clube está concentrado nos Estados Unidos.

De acordo com o treinador, o grupo está junto há quase um mês e essa proximidade vem trazendo benefícios. “Neste tempo em que estamos juntos, nós evoluímos não só na parte técnica e tática, mas também nos relacionamentos. Aqui pude conhecer melhor o grupo. Aqui, com todos juntos, criamos um laço familiar”, afirmou o treinador em entrevista coletiva.

Renato deu o tom do seu discurso ao comentar o cotidiano de seus comandados. “Vejo os jogadores brincando e se abraçando no vestiário, nos treinos. Essa amizade vai para dentro do campo e um corre pelo outro”, disse.

Ciente da importância de estar em uma fase de quartas de final em um torneio com tantas equipes qualificadas, o treinador quer o elenco ainda mais focado em campo contra o Al-Hilal. “Falo para eles (jogadores) que não podemos dar mole para o rival. Essa evolução traz amadurecimento para enfrentar os grandes adversários”, declarou.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Elogiado pela estratégia usada na vitória de 2 a 1 sobre a Inter de Milão, o treinador gaúcho comentou como pretende mandar a campo a equipe carioca. “O esquema que montei para amanhã (sexta-feira) é da maneira que acho que podemos nos dar melhor. A gente sabe que o adversário tem muita velocidade, joga muito bem em contra-ataque. Analisei e, dessa forma, armei minha equipe. Esperamos neutralizar da melhor maneira o adversário”, disse o ex-atacante.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório