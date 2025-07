Espanha confirma favoritismo e goleia Portugal na estreia da Eurocopa feminina; Itália supera Bélgica

Com Aitana Bonmatí no banco, espanholas derrotaram as portuguesas por 5 a 0 e assumiram a liderança do Grupo B

Photo by SEBASTIEN BOZON / AF Meio-campista espanhola nº 11 Alexia Putellas (2ª direita) é parabenizada pelas companheiras de equipe após marcar o terceiro gol de sua equipe durante a partida de futebol do Grupo B da Eurocopa Feminina da UEFA 2025 entre Espanha e Portugal no estádio Wankdorf em Berna



A Espanha vez valer o favoritismo nesta quinta-feira (3) e venceu Portugal por 5 a 0. Uma das favoritas para vencer a Eurocopa, competição que ainda não conseguiu sagrar-se campeã, as espanholas só não fizeram mais porque falharam na finalização, pois no jogo não deu espaço para as portuguesas, que o tempo todo apenas se defendiam. Após o apito inicial, não demorou para que a Espanha mandasse no jogo. Abriu o placar com apenas um minuto e meio de jogo, com Esther González. Com domínio da partida, o segundo não demorou muito para acontecer, veio aos 7 minutos com a jovem Vicky López, umas das promessas da Espanha. A jogadora só tem 18 anos.

Apesar de controlar o jogo, a Espanha falhava na finalização. Bom para Portugal, que não via o placar ampliar. Só que antes do primeiro tempo acabar, as espanholas encontraram o caminho do gol mais uma vez. Agora com Alexia Putellas, uma das estrelas da Seleção e que já foi eleita bola de ouro duas vezes, que fez um golaço. Ela dominou no peito, deixou a marcadora portuguesa no chão e finalizou bonito para fazer o terceiro. Dois minutos depois, aos 42, veio o quarto gol. Esther começou a jogada, mas na finalização, não conseguiu ser efetiva. Mas Vicky López aproveitou o rebote e serviu Claudia Piña, que cruzou, a bola bateu na trave e encontrou Esther para fazer o quarto.

O resultado da etapa inicial, foi construído sem Aitana Bonmatí, a melhor jogadora do mundo, que foi diagnosticada com meningite dias antes da competição começar e precisou ser internadas, mas se recuperou e foi para o jogo, começando no banco de reserva. No segundo tempo, a Espanha só administrou o jogo, e Portugal conseguiu jogar, teve até uma chance de diminuir com Ana Capeta, mas ela desperdiçou. Por outro lado, no minuto final do jogo, já com Aitana Bonmatí em campo, a Espanha fechou o placar com Cristina Martín-Prieto e venceu por 5 a 0. Espanha e Portugal são do Grupo B, com Itália, que venceu a Bélgica no primeiro jogo desta quinta-feira. Na próxima rodada, as campeãs mundiais pegam a Bélgica, no dia 7 de julho, e Portugal enfrenta a Itália.

Itália x Bélgica

Bélgia e Itália estrearam nesta quinta-feira (3) na Eurocopa Feminina. Quem levou a melhor foram as italianas, que conseguiram balançar às redes e vencer por 1 a 0. Em um jogo equilibrado, em que as duas equipes foram em busca do gol, o gol decisivo veio aos 44 minutos com Arianna Caruso após uma jogada que iniciou no meio de campo com Lucia Di Guglielmo e parou nos pés da jogadora camisa número 18. O gol aconteceu três minutos depois das belgas quase inauguraram o marcador quando a goleadora Tessa Wullaert rematou ao lado. Com o resultado, a Bélgica soma mais uma derrota na história da Eurocopa. Nos últimos 9 jogos, só conseguiu triunfar duas vezes, enquanto a Itália.