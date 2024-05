Renato Gaúcho é resgatado no RS após ficar ilhado em hotel

Estado tem sido afetado por fortes chuvas e várias regiões estão alagadas

Reprodução/Instagram/@carolinaportaluppi Renato Gaúcho foi afetado pelas chuvas que atingem o Rio Grande do Sul



O técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, foi resgatado nesta segunda-feira (6) após ficar ilhado no hotel em que mora no Rio Grande do Sul, estado que está sendo afetado por fortes chuvas e está alagado. “Meu pai foi resgatado”, escreveu Carol Portaluppi, filha do treinado, nas redes sociais. “Tô postando aqui meu pai pq eu tava tão angustiada que não queria compartilhar com vocês o que eu tava sentindo! Deus obrigada, não to em contato com ele porque ele tá sem telefone obrigada quem tá me dando notícias por aqui”, escreveu em uma publicação acompanhada do vídeo de Renato sendo resgatado. Anteriormente ela havia informado que o pai estava “ilhado, sem energia elétrica e com pouca bateria no celular e que não estava podendo responder às mensagens”.