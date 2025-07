Renato Gaúcho repete esquema contra a Inter e dedica vaga à torcida do Fluminense: ‘Eles merecem’

Técnico reforçou a importância do trabalho que vem sendo feito fora de campo, tornando o time mais unido em torno do objetivo

MARCELO GONÇALVES/FLUMINENSE F.C. 'Disse aos atletas que não podemos deixar para amanhã, o que podemos fazer hoje', comentou o treinador



Em time que se ganha, não se mexe. E a mesma regra vale no que diz respeito à estratégia. Feliz com a vaga conquistada à semifinal do Mundial de Clubes, o técnico Renato Gaúcho dedicou o triunfo sobre o Al-Hilal para a torcida do Fluminense: “eles merecem”. Na entrevista ainda na beira do campo, o comandante fez menção à energia que os torcedores do clube carioca vem demonstrando ao longo da competição. “Imagino a festa que está lá no Rio. Aqui no estádio também foi muito bonito”, disse Renato.

Sobre a partida, ele disse que o caminho para conseguir a classificação foi repetir a estratégia utilizada contra a Inter de Milão, quando o Fluminense superou o favoritismo do rival europeu e venceu o confronto por 2 a 0, em parida válida pelas quartas de final.

“Usamos o mesmo esquema e coloquei a equipe como na partida contra a Inter. Controlamos a partida contra o Al-Hilal o tempo todo. Tivemos muita atitude, entrega e agora estamos nas semifinais do Mundial. Não sabemos quando teremos novamente a chance de disputar uma competição como esta”, afirmou o treinador.

Renato reforçou ainda a importância do trabalho que vem sendo feito fora de campo, tornando o time do Fluminense ainda mais unido em torno do objetivo. “Disse aos atletas que não podemos deixar para amanhã, o que podemos fazer hoje. Essa vitória foi muito merecida e o grupo todo está de parabéns”, encerrou.

