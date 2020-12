Renê Weber, ex-jogador e auxiliar-técnico, morre vitima da Covid-19

Campeão brasileiro com o Botafogo, ele teve passagem de sucesso como atleta pelo Fluminense e atuou como coordenador no São Paulo

Reprodução/Botafogo Renê Weber morreu em decorrência da Covid-19



O auxiliar técnico Renê Weber morreu nesta quarta-feira, 16, aos 59 anos, devido a complicações provocadas pela Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. O também ex-jogador estava internado desde a primeira semana de dezembro na UTI do hospital São Lucas, em Copacabana, no Rio de Janeiro, e não resistiu. Campeão brasileiro pelo Botafogo como auxiliar em 1995, ele teve como último trabalho o próprio Glorioso, nesta temporada, quando fez parte da comissão técnica de Paulo Autuori entre fevereiro e outubro.

Como atleta, Renê Weber teve passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, como Fluminense, Internacional e América (RJ). No Tricolor das Laranjeiras, inclusive, ele viveu o seu momento mais marcante, sendo tricampeão carioca (1983 a 1985) e do Brasileirão (1984). Além disso, ele atuou como treinador da seleção brasileira sub-20 e como coordenador técnico do São Paulo.

O Botafogo lamenta profundamente a morte de Renê Weber, ex-auxiliar do clube nesta temporada e campeão brasileiro em 95. Profissional de alto nível, Renê era querido por todos, zelava pela excelência no trabalho e manutenção do bom ambiente. Ele foi mais uma vítima da Covid-19. pic.twitter.com/WzwqHN3ICW — Botafogo F.R. (@Botafogo) December 16, 2020

Com profunda tristeza, o São Paulo Futebol Clube lamenta a morte de Renê Weber, ex-assistente técnico da equipe. O clube se solidariza com família e amigos neste momento de dor. Nota de pesar: https://t.co/Uq84zbDcZ7 pic.twitter.com/HJE794h6zq — São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 16, 2020