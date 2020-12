Paulinho, da banda Roupa Nova, morre aos 68 anos pela Covid-19

O cantor fez há mais de dois meses um transplante de medula óssea devido a um linfoma e seguia em recuperação; durante esse período, contraiu o coronavírus e precisou ser internado

Reprodução/Instagram/roupanova Paulinha deixa dois filhos



O cantor Paulo César Santos, o Paulinho, da banda Roupa Nova, morreu na noite desta segunda-feira, 14, por complicações da Covid-19. Mais cedo, a página oficial do grupo havia comunicado que Paulinho seguia hospitalizado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), porém na parte que não estava reservada ao coronavírus. “Agora está em estado delicado e precisando de cuidados mais específicos. Vamos continuar orando e mandando pensamentos positivos. Obrigado a todos por tanto carinho”, dizia o texto publicado na página oficial do Roupa Nova no Instagram.

A informação foi confirmada à Jovem Pan pela assessoria de imprensa de Paulinho. O cantor fez há mais de dois meses um transplante de medula óssea devido a um linfoma e seguia em recuperação. Durante esse período, ele contraiu a Covid-19 e precisou ser internado. Paulinho tinha 68 anos e deixa dois filhos, também do mundo da música — o filho é baterista da banda Jamz, e a filha é a cantora Twigg.