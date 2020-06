Reunião entre FPF e clubes para debater retorno das atividades é adiada

MARCELO PEREIRA/PREFEITURA DE SP FPF e clubes em reunião com Bruno Covas, prefeito da cidade de São Paulo



A Federação Paulista de Futebol (FPF) informou que a reunião com os clubes paulistas, marcada para a tarde desta quinta-feira (18), foi adiada. A nova videoconferência tinha como objetivo debater sobre a retomada das atividades. Ontem, o governador João Doria anunciou que os times poderão retornar aos treinamentos apenas no dia 1º de julho.

De acordo com a FPF, a discussão com os clubes foi postergada “para que haja tempo hábil de análise técnica do Protocolo de Segurança definido pelo Governo do Estado”.

“Tão logo tenhamos conhecimento detalhado do Protocolo, com adaptação necessária à retomada das atividades dos clubes de forma segura após um inédito período de paralisação que ultrapassa 90 dias, uma nova reunião será marcada e comunicada publicamente”, completou a Federação em nota.

A decisão do governador do Estado de São Paulo não foi bem recebida pela FPF e pela maioria dos clubes do Paulistão A1, que gostariam da volta às atividades ainda em junho.

O Campeonato Paulista está suspenso desde março devido à pandemia de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. O torneio foi paralisado na 10ª rodada, há duas do final da fase de grupos.