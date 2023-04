Ricardo Goulart anuncia aposentadoria do futebol: ‘Temos que saber nos retirar’

Fim da carreira ocorre após título estadual pelo Bahia; mesmo fora dos gramados, atacante de 31 anos afirmou descartou abandonar o esporte e desconversou quando questionado sobre tornar-se investidor

Felipe Oliveira / EC Bahia - 24/04/2023



Atacante de 31 anos de idade e atualmente atleta do Bahia, Ricardo Goulart anunciou na noite desta segunda-feira, 24, sua aposentadoria do futebol. Em uma coletiva de imprensa realizada na Arena Fonte Nova, o esportista afirmou que abandona os gramados satisfeito com sua trajetória dentro das quatro linhas. “Para muitos, [um jogador com] 31 anos tem muita lenha para queimar. Futebol exige dedicação. Saio grato. Foi decisão muito bem pensada, conduzida da melhor forma. Não é porque encerrei esse ciclo que vou ficar fora do futebol. Decisão que tomei de cabeça pensada. Estou tranquilo. Olhando meu histórico, saio feliz”, disse. Entre as conquistas do atacante estão o bicampeonato brasileiro, em 2013 e 2014 pelo Cruzeiro; um tricampeonato chinês, em 2015, 2016 e 2017; além de quatro campeonatos estaduais, com o Internacional, em 2011, Goiás, em 2012, Cruzeiro, em 2014, e Bahia, em 2023.

Mesmo com o sucesso nos gramados, Ricardo reconheceu que não encontrava-se satisfeito com sua atuação e rendimento nos jogos. “Eu sempre fui profissional, faço autocrítica. Na minha carreira toda foi dessa maneira. Cheguei no ano passado, conseguimos conquistar o acesso. E esse ano fizemos uma pré-temporada, conseguimos Campeonato Baiano. Nos últimos dias, jogos e os meus números… Estava me cobrando muito isso. Na vida, temos que saber nos retirar. Não foi por falta de dedicação. Acho que, quando começa a mostrar algumas situações, a gente tem que ter a sabedoria para ser grato”, completou. Questionado sobre seu futuro, o agora ex-atacante destacou que pretende curtir a aposentadoria com sua família, mas confirmou que não pretende abandonar o futebol. Há uma especulação que Goulart possa adquirir a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Santa Cruz, numa ação conjunta com o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani. “Tem que curtir essa aposentadoria ainda [risos]. São dois seres humanos incríveis. Conheci Guilherme [Bellintani] ano passado, junto com meu companheiro, Paulo Pitombeira. Eles têm demonstrado apoio e me deixaram à vontade. Os próximos dias são para curtir, esclarecer ideias. Se a coisa for boa, acho que vou fazer bom negócio”, pontuou.