Avião com a delegação do Arsenal feminino pega fogo em decolagem na Alemanha

Time voltava de um confronto da Liga dos Campeões feminina contra o Wolfsburg; ninguém se feriu

Ronny Hartmann / AFP Arsenal viajou até a Alemanha para enfrentar o Wolfsburg pela Liga dos Campeões feminina



A delegação do Arsenal feminino levou um susto no último domingo, 23. Após empatarem com o Wolfsburg pela semifinal da Liga dos Campeões, a equipe voltava para a Inglaterra quando o motor do avião em que estavam pegou fogo na decolagem. O voo precisou ser suspenso. Ninguém se feriu e os passageiros foram desembarcados. O acidente aconteceu no aeroporto de Braunschweig Wolfsburg e, segundo a mídia local, um pássaro colidiu com a aeronave e causou o fogo. O Arsenal emitiu um comunicado ainda no domingo. “Nossa aeronave desenvolveu um problema técnico antes da decolagem na Alemanha na noite de domingo. Como resultado, permanecemos em Wolfsburg durante a noite no domingo antes de voar de volta para a Inglaterra na tarde de segunda-feira. Gostaríamos de agradecer a equipe a bordo da aeronave e em terra no aeroporto por sua assistência”, disseram. O Arsenal, da zagueira brasileira Rafaelle, conseguiu um ato heróico antes do susto.

Com várias jogadoras lesionadas, as inglesas saíram atrás do placar em 2 a 0 antes dos 30 minutos. Ewa Pajor abriu o placar para as donas da casa aos 19. Sveindís ampliou aos 24 minutos. Tudo parecia encaminhar para uma goleada alemã, mas aos 45, Rafaelle subiu mais do que as adversárias e cabeceou para diminuir. No segundo tempo, depois de uma boa troca de passes, Blackstenius deixou tudo igual aos 24. O jogo de volta, no Emirates Stadium, está marcado para o dia 1º de maio, às 13h45 (horário de Brasília). Mais de 46 mil ingressos já foram vendidos. Na outra ponta da semifinal, o Barcelona está na frente com a vitória por 1 a 0 contra o Chelsea na ida. A volta será no Camp Nou na quinta-feira, 27, às 13h45.