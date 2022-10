Richarlison teme perder Copa do Mundo e chora ao falar de lesão: ‘Estou próximo do meu sonho’

Na seleção brasileira, atacante é o vice-artilheiro no ciclo para o Mundial do Catar, com 17 gols

Lucas Figueiredo / CBF Atacante Richarlison é um dos nomes de confiança da seleção brasileira



O atacante Richarlison sofreu uma lesão neste sábado, 15, durante o jogo entre Tottenham e Everton pelo Campeonato Inglês. Mancando, o brasileiro saiu de muletas e mostrou-se abatido, com dores na panturrilha esquerda. Isso porque o jogador é um dos nomes de confiança da seleção brasileira e a lesão pode atrapalhar os planos de disputar a Copa do Mundo do Catar, já no próximo mês. Até o momento, não se sabe a gravidade da lesão. Na segunda-feira, o jogador passará por exames que vão apontar quanto tempo o atacante precisará ficar em recuperação. “É difícil falar. Estou próximo da realização do meu sonho. Eu já sofri uma lesão parecida. Que eu consiga curar o mais rápido possível. Da última vez que tive isso, fiquei dois meses para me recuperar, lá no Everton. Na segunda-feira, tenho exame para fazer. Até para andar, dói”, comentou, com os olhos cheios de lágrima, em entrevista à ESPN Brasil. Na seleção brasileira, Richarlison é o vice-artilheiro no ciclo para a Copa do Mundo do Catar, com 17 gols, um a menos que Neymar. Além disso, ele foi o segundo jogador que mais vezes entrou em campo (38), sendo superado apenas pelo zagueiro Marquinhos.