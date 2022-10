Sérvia derrota o Brasil e conquista bicampeonato do Mundial de Vôlei feminino

Equipe europeia vence a seleção brasileira por três sets a zero na final

FIVB/Divulgação Seleção brasileira leva prata pela quarta vez e segue sem título da competição



A Sérvia conquistou neste sábado, 15, o bicampeonato do Mundial de Vôlei Feminino, disputado na Holanda e Polônia. Com atuação impecável, as sérvias derrotaram o Brasil por três sets a zero na final. O primeiro, mais acirrado, terminou em 26 a 24. Já o segundo foi 25 a 22. No último, a seleção brasileira falhou, como não fez ao longo da competição, e a Sérvia aproveitou para triunfar por 25 a 17 e levantar o segundo título consecutivo da competição, já que o primeiro ocorreu em 2018, no Japão. Agora, o Brasil soma quatro vice-campeonatos e segue sem nenhum título da competição. Líder do ranking com maior número de títulos está a Rússia, que herdou as conquistas da União Soviética, e subiu ao lugar mais alto do pódio em sete oportunidades. Na sequência vem Cuba e Japão, cada uma com três títulos. Sérvia e China aparecem logo atrás com dois títulos. Com uma conquista estão Estados Unidos e Itália.