Richarlison visita treino da seleção feminina e faz a dança do pombo; assista

Atacante ainda ganhou a nova camisa da seleção, inspirada na Amazônia; o Brasil enfrenta a Inglaterra na Finalíssima na próxima quinta-feira

Thais Magalhães/CBF Richarlison mora próximo de onde a seleção feminina está treinando e fez uma visita ao elenco



A seleção brasileira feminina está em Londres se preparando para a Finalíssima contra a Inglaterra, na próxima quinta-feira, 6, e nesta terça-feira recebeu uma visita importante: o atacante Richarlison, 9 da seleção e titular do Tottenham. O jogador mora próximo do campo de treino The Hive e foi prestigiar as meninas do Brasil. A equipe desembarcou em Londres ontem, mas somente nesta terça teve o elenco completo com a chegada da meio-campista Adriana. Sob os olhares de Pia Sundhage, o grupo fez um trabalho de apoio-suporte, exercício tático e treinou finalizações e defesas de bolas paradas. O time volta ao campo nesta quarta, no período da manhã, em último treino antes da decisão em Wembley.

Richarlison ganhou camisa e fez dança do pombo

O atacante Richarlison foi presenteado pela CBF com a nova camisa da seleção feminina, lançada pela Nike nesta segunda e que tem inspiração na Amazônia. “Estou muito feliz de estar aqui e ainda com a camisa nova que a Seleção Feminina vai estrear. Quero mandar uma energia positiva pra elas, que elas possam fazer um grande jogo. Com certeza estarei lá na torcida junto com a minha família, vou levar todo mundo que eu puder pra assistir”, contou o jogador à Cbf tv. Richarlison conversou com as meninas e ainda fez a dança do pombo, sua “marca registrada” na Copa. Assista abaixo: