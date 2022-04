River Plate identifica homem que arremessou banana na direção da torcida do Fortaleza

De acordo com a imprensa argentina, a punição do clube argentino será determinada assim que os procedimentos internos forem concluídos

Reprodução/ Twitter Torcedores que arremessou banana para a torcida do Fortaleza foi identificado



O River Plate conseguiu identificar nesta segunda-feira, 18, o torcedor que arremessou uma banana na direção da torcida do Fortaleza, no Monumental de Núnez, em Buenos Aires, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Segundo informações do “Diário Olé”, o homem será convocado para manifestação e início do processo judicial. A punição do clube argentino será determinada assim que os procedimentos internos forem concluídos. Relembre o caso de racismo abaixo.