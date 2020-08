Rodrigo Caio e Gabriel Barbosa podem ser desfalques no Flamengo

Zagueiro teve lesão constatada no adutor da coxa esquerda, e atacante no reto femoral da coxa direita

ADALBERTO MARQUES/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Gabigol atuou durante toda a partida, mas foi diagnosticado com uma lesão na coxa



O Flamengo pode ter problemas para a partida contra o Santos, no próximo domingo, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, o clube comunicou que o zagueiro Rodrigo Caio e o atacante Gabriel sofreram lesões durante o empate por 1 a 1 com o Botafogo, no último domingo.

A lesão foi detectada em exames realizados após a partida. Rodrigo Caio, inclusive, foi substituído aos 18 minutos do segundo tempo. A contusão está localizada no músculo adutor da coxa esquerda. Já Gabriel permaneceu em campo até o fim, e bateu o pênalti que garantiu a igualdade no lance final da partida, mas sentiu o retomo femoral da coxa direita.

“Os atletas Rodrigo Caio e Gabriel Barbosa realizaram exames nesta segunda-feira (24.08). Rodrigo Caio teve lesão constatada no adutor da coxa esquerda; Gabriel Barbosa, no reto femoral da coxa direita”, comunicou o clube. A gravidade das lesões não foram detalhadas, mas ambos são dúvida para o compromisso de domingo.

No meio da semana, o Flamengo não tem compromissos, o que dá um tempo extra de recuperação para ambos, além de permitir a Domènec a realização de mais treinos, algo raro desde a sua chegada. Com um início irregular, o Flamengo marcou apenas cinco pontos em cinco jogos, ocupando o 13º lugar no Brasileirão.

* Com Estadão Conteúdo