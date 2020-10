Rogério Ceni segue sem vencer o São Paulo; veja retrospecto

Na última quarta-feira, Fortaleza e o Tricolor Paulista empataram em 3 a 3, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Reprodução Rogério Ceni é o atual treinador do Fortaleza



Fortaleza e São Paulo empataram em 3 a 3 na última quarta-feira, 14, em confronto de ida válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Com a igualdade no Castelão, Rogério Ceni, treinador do Leão do Pici, segue sem saber o que é vencer o Tricolor Paulista, clube que o classifica como maior ídolo de sua história. Até o momento, o “Mito” já reencontrou o seu ex-time em quatro oportunidades como técnico, somando um empate e três derrotas.

Na partida válida pela Copa do Brasil, o time liderado por Ceni ficou muito perto de sair vencedor. Além de ter ficado à frente do placar em três ocasiões, o Fortaleza estava ganhando o jogo até os acréscimos do segundo tempo, quando Brenner aproveitou um passe dentro da área para estufar a rede. O resultado, no, entanto poderia ser pior para os nordestinos, já que, no último lance da partida, os são-paulinos reclamaram de uma penalidade, que não foi marcada pelo árbitro. Agora, Rogério Ceni tentará o seu primeiro triunfo contra o São Paulo no dia 25 de outubro, na partida de volta do torneio eliminatório, que será realizada no Morumbi. Quem vencer, avança às quartas de final da Copa do Brasil. O empate leva a decisão para as penalidades. Além deste duelo, as equipes também tem partida marcada para o dia 14 de novembro, válida pelo returno do Brasileirão.

Rogério Ceni x São Paulo

Fortaleza 0 x 1 São Paulo – 1º turno do Campeonato Brasileiro de 2019

São Paulo 2 x 1 Fortaleza – 2ºturno do Campeonato Brasileiro de 2019

São Paulo 1 x 0 Fortaleza – 1º turno do Campeonato Brasileiro de 2020