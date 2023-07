Romário apresenta melhora, mas segue internado para tratar infecção intestinal

Ex-jogador está no hospital desde a noite de quinta-feira, 13; ele está sendo submetido a um tratamento com antibioticoterapia intravenosa

Waldemir Barreto/ Agência Senado Romário foi internado na quinta-feira, 13



O senador Romário (PL-RJ) apresentou melhora no quadro clínico neste sábado, 15, informaram os médicos. Entretanto, segue internado para tratar uma infecção intestinal. “Nas últimas horas apresentou melhora do quadro clinico. Permanece com antibioticoterapia intravenosa, em companhia de seus familiares”, diz o boletim médico. Romário foi internado na noite de quinta-feira, 13. De acordo com apuração da reportagem do site da Jovem Pan, o ex-jogador passou mal e foi diagnosticado com uma infecção intestinal. O incidente ocorreu horas depois do encontro com Doutor Luizinho, o secretário de Saúde do Rio de Janeiro. Este não é o primeiro problema de saúde envolvendo o político de 57 anos. Em 2013, o “Baixinho” fez operação de hérnia de disco. Já no ano de 2021, Romário passou por uma cirurgia de emergência para a retirada da vesícula. A reportagem procurou a assessoria de imprensa do hospital, que preferiu não se manifestar.