Romário recebe jogadores e demonstra apoio contra trechos da Lei Geral do Esporte

Através das redes sociais, o tetracampeão do mundo com a seleção brasileira registrou um momento da reunião e demonstrou que irá auxiliar os atletas

Reprodução/Twitter/@RomarioOnze Romário se encontrou com um grupo de jogadores para tratar da Lei Geral do Esporte



Um grupo de jogadores, formado por capitães de clubes das quatro divisões do Campeonato Brasileiro, se encontrou com o senador Romário (PL-RJ) nesta terça-feira, 12, em busca de apoio para barrar o avanço de algumas mudanças na Lei Pelé. Através das redes sociais, o tetracampeão do mundo com a seleção brasileira registrou um momento da reunião e demonstrou que irá auxiliar os atletas para barrar alguns trechos da Lei Geral do Esporte. No entendimento dos futebolistas, o projeto retirará direitos trabalhistas fundamentais – o texto sofreu ajustes dos deputados e precisará passar por uma nova tramitação no Senado. De acordo com o “Baixinho”, a lei “valoriza o esporte”, mas de precisa de algumas modificações.

“Fala, galera! Acabei de me reunir com diversos atletas para conversarmos sobre a Lei Geral do Esporte (PL1153/19), uma legislação que busca modernizar e consolidar a Lei Pelé e outras legislações esportivas em um único texto. O projeto valoriza o esporte em todas as suas dimensões, porém, precisa de algumas modificações importantes. Esses atletas defendem que eu seja o relator, por entenderem que eu sou um representante que entende a realidade deles. Me sinto muito honrado por essa confiança. Para que as alterações sejam realizadas de forma adequada, eu ouvi os representantes da União dos Atletas de Futebol séries ABCD para entender suas expectativas”, escreveu Romário, em sua conta no Twitter.

“Hoje, os principais pontos de tensão são as alterações realizadas nas regras de rescisão contratual, demissão e contratação. Pela lei atual, o valor mínimo de multa rescisória é igual a 100% do que resta a ser pago, até o fim do contrato, e deve ser quitado à vista. O novo projeto estabelece que esse montante possa ser parcelado e que seja de, no mínimo 50%, uma reivindicação dos clubes. É isso, galera, é unindo forças que chegaremos em uma melhor solução para todos. Agradeço muito por terem me escolhido como representante”, acrescentou o Baixinho.