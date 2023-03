Romualdo Arppi Filho, árbitro da final da Copa do Mundo de 1986, morre aos 84 anos em São Paulo

Considerado um dos maiores árbitros do futebol brasileiro, ele estava internado no Hospital Ana Costa, em Santos, no litoral de São Paulo, onde não resistiu a um tratamento renal

Reprodução/Twitter/@grandesarbitros Romualdo Arppi Filho dá cartão amarelo para Diego Maradona na final da Copa do Mundo de 1986; histórico árbitro brasileiro morreu neste domingo, 5, aos 84 anos



Morreu neste domingo, 5, aos 86 anos, o ex-árbitro de futebol Romualdo Arppi Filho, que apitou a final da Copa do Mundo de 1986, entre Argentina e Alemanha Ocidental. Considerado um dos maiores árbitros do futebol brasileiro, ele estava internado no Hospital Ana Costa, em Santos, no litoral de São Paulo, onde não resistiu a um tratamento renal. Informações sobre o velório e sepultamento ainda não foram divulgadas. Além da conquista histórica do bicampeonato argentino, por 3 a 2, ele também participou de outros dois jogos na Copa do México, o empate de 1 a 1 entre França e URSS e a vitória do México sobre a Bulgária por 2 a 0. Nesta Copa ele se tornou o segundo árbitro brasileiro seguido a apitar uma final, antecedido por Arnaldo Cézar Coelho, em 1982. Nascido na cidade de Santos, em 1939, Arppi Filho iniciou a carreira aos 14 e passou a atuar profissionalmente com apenas 20 anos de idade. O paulista também arbitrou ao longo da carreira uma final da Copa América (1987) duas decisões de Campeonato Brasileiro (1984 e 1985), uma final do Mundial Interclubes (1984), uma final da Copa Libertadores da América (1973) e uma final da Recopa Sul-Americana (1989). Além disso, ele ainda participou dos Jogos Olímpicos da Cidade do México (1968), de Moscou (1980) e de Los Angeles (1984). Nos últimos anos, Arppi Filho passou a viver em São Vicente, no litoral paulista, onde atuava como corretor de imóveis. O histórico árbitro de futebol também foi pai de três filhos e avô de três netos.