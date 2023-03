Filha de Gloria Maria faz relato comovente um mês após morte da jornalista

Maria Matta postou fotos e falou da saudade que sente: ‘Nunca irei esquecer da mãe que você foi’

Reprodução/Instagram/ gloriamariareal Maria fez uma homenagem a mãe, a jornalista Glória Maria



Maria Matta, filha da apresentadora Glória Maria, homenageou a mãe na noite desta quinta-feira, 2, dia em que a morte da jornalista completou um mês. Na legenda de um vídeo com várias fotos em que aparece com a mãe, a jovem de 15 anos escreveu: “Um mês de saudades eternas. Eu te amo. Obrigada por ter me criado da melhor forma possível. Sempre grata e nunca irei esquecer da mãe que você foi”. As palavras de Maria comoveram seus seguidores. “Só quem passa sabe, só vocês sabem o tamanho dessa dor. Força, meninas, Deus é com vocês”, comentou uma pessoa. “É uma dor enorme, né Maria? Mas ela descansou! Fique bem! Muitas saudades”, postou outra. “Dói em mim. Imagino em vocês. Muita força, Deus é com vocês”, acrescentou mais uma. Além de Maria, Gloria também era mãe de Laura, de 14 anos. Elas foram adotadas pela jornalista em 2009 após a apresentadora ter sido voluntária da Organização do Auxílio Fraterno (OAF), na Bahia. Glória foi pioneira em diversas frentes no jornalismo brasileiro e ficou conhecida por desbravar o mundo em suas reportagens. Ela morreu após uma luta contra o câncer.