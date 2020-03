Ronaldinho Gaúcho culpa empresário por passaporte falso, diz investigador

Reprodução Twitter Ronaldinho e Assis estão detidos no Paraguai



Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Assis responsabilizaram o empresário Wilmondes Sousa Lira pelos documentos falsos, que foram apreendidos na noite da última quarta-feira (4), no Paraguai. Quem confirmou a informação foi o comissário Gilberto Fleitas, diretor de Investigação de Fatos Puníveis, em entrevista à rádio “ABC Cardinal”, na manhã de hoje (5).

De acordo com Fleitas, os irmãos alegaram ter recebido os passaportes de Wilmondes no hotel em que estão hospedados, na manhã de ontem. “Eles estavam em uma mesa jantando e (apontaram) que quem facilitou (o passaporte) foi o brasileiro Wilmondes Souza Lima, que é de Brasília, que é conhecido pelos brasileiros”, disse.

Wilmondes foi preso pela polícia. Ronaldinho e Assis, no entanto, estão detidos no hotel e vão depor às autoridades ao longo do dia.

Na entrevista à emissora, Fleitas lamentou a situação protagonizada por um dos melhores jogadores de todos os tempos. “É uma pena que um ídolo mundial esteja passando por isso. Estamos diante de um fato punível, ainda mais quando se trata de um documento oficial”, comentou.