Ronaldinho Gaúcho e Roberto Carlos voltam a campo para jogo com lendas mundiais

Evento ‘The Beautiful Game’ será realizado no sábado (7) e contará com nome como: Diego Lugano, Valderrama, Gilberto Silva, Beletti, Willian, Mario Yepes, Ricardo Quaresma e a lenda da NBA Steve Nash

Divulgação Roberto Carlos e Ronaldinho Gaúcho vão participar da terceira edição do 'The Beautiful Game'



Ronaldinho Gaúcho e Roberto Carlos vão estar de volta aos gramados no dia 7 de junho, às 19h (fuso horário local – 20h de Brasília), e será para uma partida de futebol, porém, em um evento realizado com lendas mundiais, celebridades e influencers. O ‘The Beautiful Game’ está em sua terceira edição e vai ser realizado no Chase Stadium, casa do Inter Miami, de Lionel Messi e Luis Suárez. “Com toda nossa história na Seleção, em grandes clubes da Europa… poder chegar nessa fase da vida reunindo essas lendas, em um lugar como Miami, com esse público apaixonado por futebol, é algo indescritível. Será uma noite muito divertida e memorável para todos os presentes”, garantiu Roberto Carlos.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Na edição deste ano, além da dupla R10 e RC3, que vão novamente capitanear as equipes em campo, estarão presentes grandes nomes como John Terry, Claude Makélélé, Diego Lugano, Valderrama, Higuita, Gilberto Silva, Beletti, Willian, Mario Yepes, Ricardo Quaresma, a lenda da NBA Steve Nash, o influencer Khaby Lame, além de outros ícones do esporte que serão anunciados nos próximos dias. “Poder reunir tantos craques e amigos é um grande presente. Espero que para o público também seja um grande presente poder reviver um pouco da história de cada um. Vamos ver quem vai ser a próxima vítima dos dribles e dos gols do Bruxo (risos)”, brincou Ronaldinho Gaúcho.

Público pode ser uma certeza, já que os últimos anos, o número de fãs para acompanhar o evento tem aumentado. Em 2022, primeira edição do evento, 17.500 pessoas macacaram presença no Chase Stadium. Já em 2023, cerca de 14.500 pessoas estiveram no Exploria Stadium, em Orlando, para ver de perto nomes de peso como Vinicius Jr., Ronaldo Fenômeno, Stoichkov, Dybala, Pogba, Cafu, Rivaldo, Éder Militão, entre outros. Neste ano, o ‘The Beautiful Game’ tem uma novidade, os jogadores vão vestir com exclusividade um uniforme inédito, que será revelado em cerimônia de lançamento na quarta-feira (4).