Ronaldo assina acordo para venda de 90% das ações da SAF do Cruzeiro

Comprador foi empresário Pedro Lourenço, conhecido como Pedrinho e o valor do negócio foi de aproximadamente R$ 600 milhões; equipe mineira ainda detém 10% das ações

Reprodução/X/@Cruzeiro Acordo da venda da Saf Cruzeiro foi acordo entre as partes foi concretizado nesta segunda-feira (29), na Toca da Raposa 2



O empresário Pedro Lourenço, conhecido como Pedrinho, fez a aquisição de 90% das ações da SAF do Cruzeiro, que pertenciam a Ronaldo, ex-jogador. “Após semanas de conversas e negociações, Ronaldo e a empresa BPW Sports, ligada ao empresário Pedro Lourenço, assinaram um acordo para a aquisição da totalidade das ações da Tara Sports Brasil, empresa detentora de 90% do Cruzeiro SAF. Ronaldo continuará como membro do conselho de administração da SAF, confirmando seu compromisso com o futuro do Cruzeiro. O acordo entre as partes foi concretizado nesta segunda-feira, na Toca da Raposa 2.”, escreveu o Cruzeiro em comunicado. O valor do negócio foi de aproximadamente R$ 600 milhões, sendo que em 2021 Ronaldo havia adquirido a mesma porcentagem por R$ 400 milhões. O Cruzeiro ainda detém 10% das ações. Além disso, Lourenço é conselheiro do clube e tem uma dívida a receber na Recuperação Judicial no valor de mais de R$ 28 milhões.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Após a oficialização da compra, Pedro Lourenço prometeu dar mais voz aos torcedores do Cruzeiro. O empresário, que é dono da rede Supermercados BH, a quinta maior do país, com forte presença em Belo Horizonte, possui uma fortuna estimada em R$ 7,5 bilhões. Com a aquisição da SAF do Cruzeiro, ele planeja trazer Alexandre Mattos de volta ao clube como homem forte do futebol. Além disso, Lourenço é um admirador do trabalho de Vanderlei Luxemburgo, cujo nome foi cogitado para assumir o comando da equipe mineira.

Após semanas de conversas e negociações, Ronaldo e a empresa BPW Sports, ligada ao empresário Pedro Lourenço, assinaram um acordo para a aquisição da totalidade das ações da Tara Sports Brasil, empresa detentora de 90% do Cruzeiro SAF. Ronaldo continuará como membro do conselho… pic.twitter.com/1cwcAP0kUW — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) April 29, 2024

*Reportagem produzida com auxílio de IA