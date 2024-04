Barcelona vence Valencia por 4 a 2 com hat-trick de Lewandowski

Jogo teve duas viradas, com o Barça abrindo o placar, sofrendo a virada e depois retomando a liderança

EFE/Enric Fontcuberta delantero polaco do FC Barcelona, ​​Robert Lewandowski, comemora o terceiro gol da equipe valencianista durante o jogo da jornada 33 da Liga na Primera División que FC Barcelona e Valencia



O Barcelona venceu o Valencia por 4 a 2 em uma partida emocionante pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. O destaque do jogo foi Lewandowski, que marcou três gols e garantiu a vitória do time catalão. Vitor Roque, grande contratação da equipe, mais uma vez ficou no banco de reservas, sem entrar em campo. O jogo teve duas viradas, com o Barcelona abrindo o placar, sofrendo a virada e depois retomando a liderança. A expulsão do goleiro do Valencia foi decisiva para o resultado final. Com a vitória, o Barcelona recuperou a segunda colocação na tabela, mantendo vivo o sonho de terminar o campeonato em uma posição de destaque.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O técnico Xavi Hernández optou por não fazer muitas alterações na equipe titular, priorizando a busca pela vice-liderança. O trio ofensivo formado por Yamal, Raphinha e Lewandowski foi fundamental para a vitória. Mesmo com a pressão do Valencia, o Barcelona conseguiu impor seu jogo e sair com os três pontos. Vitor Roque, mais uma vez, não teve oportunidade de entrar em campo, permanecendo no banco de reservas durante toda a partida. O brasileiro tem tido poucas chances desde que chegou ao clube em janeiro. Com a vitória, o Barcelona segue na briga pela segunda colocação, enquanto o Real Madrid encaminha o título da competição.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FC Barcelona (@fcbarcelona)

*Reportagem produzida com auxílio de IA