Ronaldo crava permanência do Cruzeiro na elite do Brasileiro: ‘Não vamos para a 2ª divisão’

Fenômeno também rebateu críticas de cruzeirenses após o empate com o Democratas

Ronaldo Nazário, dono da SAF Cruzeiro, garantiu que o time não será rebaixado para a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Sem papas na língua, o Fenômeno respondeu perguntas de cruzeirenses na noite da última segunda-feira, 6, e falou sobre o processo de reformulação da Raposa. “Nós não vamos cair para a Segunda Divisão, vamos trabalhar duro para que nosso objetivo se realize. Tenho total confiança em todos os movimentos que a gente tem feito. Lógico que o torcedor está acostumado com títulos e glórias, a história do Cruzeiro é isso, mas tem esse período de reformulação”, garantiu o ex-jogador, em live feita na “Ronaldo TV”. Já questionado sobre reforços, o mandatário declarou que não irá fazer loucuras. “Nós vamos sair dessa situação, garanto para vocês. Ninguém falou que a gente ia disputar a Libertadores, que a gente ia disputar título. Ninguém mentiu para vocês, ninguém iludiu vocês Agora, vem os cagadores de regra e falam que ‘tem que contratar, fazer um time competitivo’. Amigão, até papagaio fala Administrar uma empresa, um clube de futebol, não é para qualquer um não.”

Ronaldo passou a ser criticado após o empate do Cruzeiro com o Democratas. Apesar disso, o time garantiu classificação à semifinal do Campeonato Mineiro e segue vivo na busca pelo título. “Eu volto a lembrar vocês, quem já esqueceu o passado recente, a situação que o clube estava, os problemas que eu tenho todo santo dia sobre a herança maldita que eu herdei da associação. Portanto, peço muito mais responsabilidade aos jornalistas na hora de comentar este assunto. Falar um monte, cagar um monte de regra, isso aí é fácil, é fácil. Me desculpem, mas isso me tira um pouco do sério, me deixa extremamente chateado”, reforçou o ex-jogador, que assumiu a equipe na Série B do Brasileirão.